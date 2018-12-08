Парламент Японии снял запрет на гастарбайтеров

К апрелю 2019 года в Японию сможет въехать до 345 тысяч человек, которые будут трудиться в 14 отраслях.

Парламент Японии принял поправки к закону о контроле над въездом в страну, которые позволяют использовать иностранную рабочую силу.

В зависимости от квалификации трудовые мигранты будут разделены на две категории: первая получит право работать в Японии в течение пяти лет без совместного проживания семьи, вторая — сможет привезти в Страну восходящего солнца свою семью.

Таким образом, к апрелю 2019 года в Японию сможет въехать до 345 тысяч человек, которые будут трудиться в 14 отраслях (строительство, сельское хозяйство, уход за престарелыми и пр.). При этом государство оставляет за собой право прекратить выдачу разрешений, если спрос на рабочую силу будет удовлетворён.

Принятие данных поправок вызвано нехваткой низкоквалифицированной рабочей силы. Кроме того, государство намерено прекратить практику найма иностранцев под видом въезда на "обучение", права которых практически не соблюдаются. Кроме того, в дни принятия поправок стало известно, что с 2015 по 2017 год из-за условий труда и самоубийств погибли 69 "иностранных стажёров".