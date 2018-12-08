В Раде предложили проверять психическое здоровье кандидатов в президенты Украины

Соответствующий законопроект 7 декабря был внесён на рассмотрение парламентариями.

В Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, согласно которому всем кандидатам в президенты необходимо будет проходить обязательную проверку у психиатра и нарколога.

Сообщается, что его инициаторами выступили глава Радикальной партии Олег Ляшко и группа депутатов-однопартийцев.

В случае если украинский парламент проголосует положительно и внесёт изменения в закон "О выборах президента Украины", то всем зарегистрированным кандидатам в президенты придётся принести справки от указанных врачей.