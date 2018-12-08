Шесть человек погибли, 100 пострадали из-за давки в клубе в Италии

В момент происшествия в клубе проходил концерт итальянского рэпера Sfera Ebbasta, который посетило около тысячи человек.

В Италии в результате давки на дискотеке в ночном клубе шесть человек погибли, около 100 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает агентство ANSA.

Инцидент произошёл в ночь на 8 декабря в провинции Анкона в Центральной Италии. По данным агентства, 10 человек получили тяжёлые травмы.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 декабря 2018 г.

По предварительной версии, давка началась после того, как кто-то распылил перцовый баллончик. В помещении клуба находилось около тысячи человек. По разным источникам, в результате инцидента пострадали 100−120 человек.