Шесть человек погибли, 100 пострадали из-за давки в клубе в Италии

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Шесть человек погибли, 100 пострадали из-за давки в клубе в Италии

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В момент происшествия в клубе проходил концерт итальянского рэпера Sfera Ebbasta, который посетило около тысячи человек.

В Италии в результате давки на дискотеке в ночном клубе шесть человек погибли, около 100 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает агентство ANSA.

Инцидент произошёл в ночь на 8 декабря в провинции Анкона в Центральной Италии. По данным агентства, 10 человек получили тяжёлые травмы.

По предварительной версии, давка началась после того, как кто-то распылил перцовый баллончик. В помещении клуба находилось около тысячи человек. По разным источникам, в результате инцидента пострадали 100−120 человек.

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