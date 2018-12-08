Президент Болгарии: ЕС не должен становиться заложником амбиций Украины

Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал инцидент в Керченском проливе и призвал к поиску решения проблемы. При этом он отметил, что Евросоюз не должен становиться заложником внутриполитических амбиций властей Украины.

— Никто не заинтересован в милитаризации Чёрного моря, а такое, видимо, происходит, — сказал он в эфире Болгарского национального телевидения.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу РФ и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации. Им предъявлены обвинения. После этого президент Украины Пётр Порошенко попросил поддержки "международного сообщества в форме дальнейших санкций против России".