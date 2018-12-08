Илон Маск рассказал, как правильно произносится название Tesla

По его словам, покупка названия компании обошлась ему и основателям в 75 тысяч долларов.

Илон Маск рассказал о том, как правильно произносится название его компании Tesla Motors.

В интервью телеканалу CBS Маск несколько раз назвал свою фирму "Тезла". Когда журналисты его спросили, почему именно так, бизнесмен объяснил, что он всегда произносит название компании через "з".

Также он рассказал, что покупка этого названия обошлась Маску и основателям компании в 75 тысяч долларов. По информации Forbes, создателями Tesla Motors в 2003 году были Томас Эберхард и Макс Тарпеннинг. Маск же в 2004 году стал инвестировать в компанию и получил долю.