При давке в итальянском клубе погибло пятеро подростков

В результате давки было ранено порядка 35 человек, 12 из них получили серьёзные травмы.

Пять несовершеннолетних подростков и женщина, сопровождавшая на концерте дочку, стали жертвами паники и последующей давки в итальянском клубе. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на главу полиции Анконы.

Трое из погибших подростков — девочки, двое — мальчики. По словам главы полиции, в результате давки было ранено порядка 35 человек, 12 из них получили серьёзные травмы. Ранее сообщалось примерно о 120 пострадавших.

Напомним, давка в клубе в итальянской провинции Анкона началась после того, как кто-то распылил перцовый баллончик.