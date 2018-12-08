Салют над морем. В Новый год Крым примет до 150 тысяч туристов

Больше всего россиян также планирует провести праздничные каникулы в Сочи и Москве.

В январские каникулы Крым посетит до 150 тысяч туристов, спрос на отдых вырос на 30%. Об этом сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко в беседе с РИА "Новости".

— Крым попал в тройку лидеров, заняв второе место, впервые. В этот Новый год, по экспертным оценкам, мы можем ожидать до 150 тысяч туристов, — сказал Волченко.

Согласно данным сервиса Biletix, больше всего россиян планирует проводить новогодние и рождественские каникулы в Сочи, Крыму и Москве. Причём бронирование новогодних туров, отметил министр, началось ещё летом. Такие курорты, как Евпатория, Саки, Ялта, Алушта, Феодосия и Симферополь, показывают загрузки до 60−70%.

— Востребованность Крыма, как направления для зимнего отдыха, не только не снижается по отношению к лету, а даже вызывает настоящий бум <...> В среднем спрос на новогодние каникулы в Крыму вырос на 30%, — сказал Волченко.

Как ранее рассказывал Лайф, Крым впервые в этом году вошёл в топ-5 туристических направлений, куда россияне собираются поехать на новогодние праздники.