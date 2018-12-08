Выход был закрыт. Раненный при давке в итальянском клубе рассказал об инциденте

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Выход был закрыт. Раненный при давке в итальянском клубе рассказал об инциденте

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Люди в панике бежали к выходу, почувствовав едкий запах, но сотрудники заведения сказали им возвращаться обратно.

Пострадавший в давке в итальянском клубе 16-летний подросток рассказал, что один из аварийных выходов был заблокирован. Его слова приводит газета Repubblica.

Отмечается, что люди в панике бежали к выходу, почувствовав едкий запах. Сотрудники заведения велели им возвращаться обратно.

Пострадавший молодой человек был госпитализирован вместе со своей подругой.

Клуб был переполнен из-за концерта одного из самых известных и популярных итальянских рэперов — Sfera Ebbasta. В результате произошедшего погибли шесть человек, ещё тридцать пять получили ранения.

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