Выход был закрыт. Раненный при давке в итальянском клубе рассказал об инциденте

Люди в панике бежали к выходу, почувствовав едкий запах, но сотрудники заведения сказали им возвращаться обратно.

Пострадавший в давке в итальянском клубе 16-летний подросток рассказал, что один из аварийных выходов был заблокирован. Его слова приводит газета Repubblica.

Отмечается, что люди в панике бежали к выходу, почувствовав едкий запах. Сотрудники заведения велели им возвращаться обратно.

Пострадавший молодой человек был госпитализирован вместе со своей подругой.

#Corinaldo (AN) #8dic, nella clip il drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella discoteca dove hanno perso la vita sei giovanissimi pic.twitter.com/b9xjMiWp1k — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 декабря 2018 г.

Клуб был переполнен из-за концерта одного из самых известных и популярных итальянских рэперов — Sfera Ebbasta. В результате произошедшего погибли шесть человек, ещё тридцать пять получили ранения.