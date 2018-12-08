Ярмарки и гирлянды. Названы самые "новогодние" города России и мира

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала города России и зарубежья, где больше всего можно проникнуться праздничной атмосферой. Об этом она сообщила в беседе с RT.
— Москва, Санкт-Петербург — в первую очередь. Можно взять Суздаль и Углич... Казань. Понятно почему — Вологда и Великий Устюг, Кострома, — сказала Ломидзе.
По её словам, в Угличе, Костроме, Суздале и Казани лучше всего понимают, что нужно туристам во время рождественских праздников. В городах организованы ярмарки, массовые культурные мероприятия, а также улицы оформлены иллюминацией.
Ломизде отметила, что самыми "новогодними" городами зарубежья оказались Прага, Рим, Загреб, Париж и Рованиеми в Финляндии.
— Рованиеми — это город, который находится в непосредственной близости от резиденции Санта-Клауса, — сказала Ломидзе.
Ранее эксперты сообщили о том, что в Новый год Крым примет до 150 тысяч туристов.
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