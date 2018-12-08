Ярмарки и гирлянды. Названы самые "новогодние" города России и мира

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Ярмарки и гирлянды. Названы самые "новогодние" города России и мира

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В местах для туристов на время праздников создали рождественскую атмосферу и подготовили различные мероприятия.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала города России и зарубежья, где больше всего можно проникнуться праздничной атмосферой. Об этом она сообщила в беседе с RT.

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— Москва, Санкт-Петербург — в первую очередь. Можно взять Суздаль и Углич... Казань. Понятно почему — Вологда и Великий Устюг, Кострома, — сказала Ломидзе.

По её словам, в Угличе, Костроме, Суздале и Казани лучше всего понимают, что нужно туристам во время рождественских праздников. В городах организованы ярмарки, массовые культурные мероприятия, а также улицы оформлены иллюминацией.

Ломизде отметила, что самыми "новогодними" городами зарубежья оказались Прага, Рим, Загреб, Париж и Рованиеми в Финляндии.

— Рованиеми — это город, который находится в непосредственной близости от резиденции Санта-Клауса, — сказала Ломидзе.

Ранее эксперты сообщили о том, что в Новый год Крым примет до 150 тысяч туристов.

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