Правительство сократило квоту на иностранных работников в 2019 году на 20%

Правительство РФ утвердило квоту на иностранных работников в 2019 году. В следующем году Россия планирует привлечь на 20% меньше иностранной рабочей силы, чем в нынешнем.

— Правительство Российской Федерации постановляет... определить на 2019 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в количестве 144 583 человек, — говорится в постановлении.

Отмечается, что это составляет 81% от квоты на 2018 год. Таким образом правительство рассчитывает удовлетворить спрос работодателей и поспособствовать реализации таких проектов, как космодром Восточный и газопровод "Сила Сибири".