Вот это улов! На Маршалловых островах в сети рыбака попало 48 кг кокаина

Местная полиция обратилась к посольству США с просьбой прислать сотрудников управления по борьбе с оборотом наркотиков.

На одном из островов атолла Кваджалейна на Маршалловых островах местный рыбак выловил 48 килограммов кокаина общей стоимостью четыре миллиона долларов, информирует RNZ.

По данным радиостанции, несколько дней назад местный житель заметил, что вместо рыбы в сети оказались пакеты с белым порошком. После этого мужчина сразу позвонил в полицию.

Поскольку на Маршалловых островах нет нужной лаборатории, полиция обратилась к американскому посольству с просьбой направить для проведения экспертизы сотрудников управления по борьбе с оборотом наркотиков.

По словам замкомиссара полиции Робсона Алмена, дело передано в следственное управление для выяснения всех обстоятельств. Алмен подчеркнул, что пока не может сказать со стопроцентной уверенностью, что в пакетах действительно был кокаин.

Впрочем, как отмечается, подобные находки для Маршалловых островов — не редкость. Наиболее громкий случай произошёл в 2004 году, когда к берегам прибило сотни кг кокаина. Тогда большую часть местные жители спрятали на берегу, через год в отношении нескольких человек было возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков.