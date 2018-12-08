УАЗ подтвердил выпуск внедорожника Patriot с автоматической коробкой передач

К дилерам модель поступит после марта 2019 года, при этом о точной дате компания сообщит позже.

Ульяновский автозавод планирует в 2019 году начать продажу модели внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач, сообщается на странице производителя "ВКонтакте".

К дилерам модель с автоматической коробкой переключения передач поступит после марта 2019 года, при этом о точной дате компания сообщит позже.

УАЗ объявил о старте продаж "Патриота" 2019 модельного года в октябре. Главное новшество авто — двигатель ЗМЗ-Про мощностью 150 л. с., который также ставится на модель "Профи". От неё же "Патриоту" достался улучшенный механизм рулевого управления и изменения в подвеске, благодаря которым радиус разворота сократился на 0,8 м.

Также у машины была улучшена шумоизоляция и появились поручни на передних и средних стойках кузова для удобства посадки.