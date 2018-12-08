Полиция опровергла слова очевидцев о закрытых дверях в итальянском клубе

В ходе мероприятий неизвестный распылил перцовый баллончик и спровоцировал давку.

Полиция Италии опровергла данные очевидцев о том, что дверь запасного выхода в клубе, где произошла давка, была закрыта. Об этом сообщил начальник полицейского управления Анконы Оресте Капоказа.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 декабря 2018 г.

Как отметили в правоохранительных органах, в ночь на субботу, 8 декабря, в ходе мероприятий неизвестный распылил перцовый баллончик и спровоцировал давку.

— Нет, двери запасного выхода были открыты, туда направилась большая часть людей. Снаружи было два ограждения, их высота резко изменилась, что и привело к падению людей. Остальные стали падать на них, — сказал Капоказа.

По его словам, полиция ведёт расследование происшествия и говорить об ответственных за трагедию пока рано.

В результате давки в итальянском клубе погибло шесть человек, ещё более 60 были госпитализированы. Как ранее сообщали очевидцы, люди в панике бежали к выходу, почувствовав едкий запах, но сотрудники заведения сказали им возвращаться обратно.