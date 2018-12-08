Стала известна стоимость кроссовера Mazda CX-8

Во второй половине декабря автомобиль будет доступен для покупателей в Китае, где и будет выпускаться.

Японский автоконцерн Mazda объявил цены на "удлинённый" кроссовер СХ-8, построенный на платформе флагманского CX-9.

Автомобиль, который изначально планировалось продавать только на внутреннем рынке, во второй половине декабря станет доступен в Китае, а вскоре — и в Австралии. Добавим, что производство кроссовера налажено на заводе Changan-Mazda в Поднебесной.

Стоимость автомобиля, который стал шире и длиннее по сравнению с версией СХ-9, начинается от 2 млн 520 тысяч рублей. Кроссовер получил 2,5- литровый двигатель SkyActive мощностью 192 лошадиные силы. Оснащён СХ-8 будет автоматической коробкой передач. Предусмотрен как передний, так и полный привод.