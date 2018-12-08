Алексей Учитель приступает к съёмкам фильма о Викторе Цое

Кинематографист также запланировал съёмки фильма-впечатления о композиторе Дмитрии Шостаковиче, сейчас ведутся переговоры с сценаристом будущей ленты.

Режиссёр Алексей Учитель начинает работу сразу над двумя фильмами. Об этом кинематографист рассказал агентству ТАСС.

В частности, уже начат кастинг актёров для фильма "Сорок семь" о Викторе Цое, а параллельно идут переговоры со сценаристом будущей киноленты о Дмитрии Шостаковиче.

Последний альбом Виктора Цоя должен был называться "Сорок семь", но после гибели музыканта он был издан под другим названием — "Чёрный альбом". По словам Учителя, кинолента будет связана с Цоем, но "как ни странно, не о нём".

— Это довольно странная картина-притча. Её главный герой — водитель автобуса, в который врезался Цой, — сказал режиссёр.

Учитель напомнил, что в своё время много снимал музыканта и хорошо его знал.

— Но для меня всё равно удивительно то, что происходит почти уже тридцать лет, как не стало Цоя. И дело даже не в том, что его песни поют и молодые люди, и даже дети, — добавил он.

Говоря о фильме про Шостаковича, режиссёр отметил, что это будет не биография композитора, а "впечатление о потрясающем человеке".