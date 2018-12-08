Железнодорожник с "Золотым мячом". Модрич мог оказаться в "Локо" в 2007 году

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Железнодорожник с "Золотым мячом". Модрич мог оказаться в "Локо" в 2007 году

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Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов/Алексей Филиппов/Владимир Песня

Переход футболиста не осуществился из-за отсутствия единства между тренером и президентом клуба.

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич мог стать игроком московского "Локомотива" в 2007 году. Об этом порталу "Спорт день за днём" рассказал экс-наставник железнодорожников Анатолий Бышовец.

— Когда я работал директором шотландского "Хартса", приехал в Загреб и увидел там молодого Модрича. Он сразу бросился в глаза. Но в Шотландии был забракован, потому что не подходил под силовой футбол. Я пытался взять его в "Локомотив", но не получилось, — отметил Бышовец.

Возможный переход сорвался из-за отсутствия единой точки зрения у тренера клуба и президента, которым тогда был нынешний наставник команды Юрий Сёмин.

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