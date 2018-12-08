Папа, я в Новой Зеландии! Дочь британского миллионера уехала в отпуск и пропала

Дочь британского миллионера 22-летняя Грейс Миллан с 1 декабря перестала выходить на связь в ходе кругосветного путешествия. Как сообщает газета Metro, последний раз девушка сказала семье, что приехала в Новую Зеландию.
— Она закидывала нас снимками из поездки и выходила на связь со мной, её мамой или братьями каждый день. Прошла неделя, и мы очень переживаем за её здоровье, — заявил на пресс-конференции в Окленде отец пропавшей девушки Дэвид Миллан.
LATEST CONFIRMED SIGHTING of #missing Grace Millane - 20:35 on 1st Dec at #StrandArcade shopping centre in #Auckland #NZ https://t.co/p4oA6mgX6v pic.twitter.com/80hDUneBlj— Lucie Blackman Trust (@MissingAbroad) 6 декабря 2018 г.
Своё путешествие туристка начала в Перу, две недели назад она отправилась в Новую Зеландию. Её отец попросил всех связывавшихся с Грейс в последние дни рассказать ему обо всех деталях.
7 декабря полицейские Окленда сообщили, что последний раз Грейс была замечена со спутником-мужчиной в 21:40 в отеле CityLife. Его опознали, правоохранители с ним побеседовали, и у них нет оснований думать, что он что-то скрывает.
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