Папа, я в Новой Зеландии! Дочь британского миллионера уехала в отпуск и пропала

Последний раз Грейс была замечена со спутником-мужчиной в 21:40 в отеле CityLife.

Дочь британского миллионера 22-летняя Грейс Миллан с 1 декабря перестала выходить на связь в ходе кругосветного путешествия. Как сообщает газета Metro, последний раз девушка сказала семье, что приехала в Новую Зеландию.

— Она закидывала нас снимками из поездки и выходила на связь со мной, её мамой или братьями каждый день. Прошла неделя, и мы очень переживаем за её здоровье, — заявил на пресс-конференции в Окленде отец пропавшей девушки Дэвид Миллан.

Своё путешествие туристка начала в Перу, две недели назад она отправилась в Новую Зеландию. Её отец попросил всех связывавшихся с Грейс в последние дни рассказать ему обо всех деталях.

7 декабря полицейские Окленда сообщили, что последний раз Грейс была замечена со спутником-мужчиной в 21:40 в отеле CityLife. Его опознали, правоохранители с ним побеседовали, и у них нет оснований думать, что он что-то скрывает.