Путин поздравил Алису Фрейндлих с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, актрису Алису Фрейндлих с 84-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Фрейндлих по праву считают актрисой редкого таланта и обаяния, а также душевно щедрым и искренним человеком.
— Каждая Ваша роль — уникальна. Это результат неустанного творческого поиска, высочайшего профессионализма и безграничной преданности избранному делу, — говорится в телеграмме.
Путин также пожелал актрисе здоровья, вдохновения и всего наилучшего.
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