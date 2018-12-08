Путин поздравил Алису Фрейндлих с днём рождения

По словам российского лидера, актрису по праву считают душевно щедрым и искренним человеком.

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, актрису Алису Фрейндлих с 84-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Фрейндлих по праву считают актрисой редкого таланта и обаяния, а также душевно щедрым и искренним человеком.

— Каждая Ваша роль — уникальна. Это результат неустанного творческого поиска, высочайшего профессионализма и безграничной преданности избранному делу, — говорится в телеграмме.

Путин также пожелал актрисе здоровья, вдохновения и всего наилучшего.