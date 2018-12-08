Почти 300 человек задержаны в Париже перед началом акции "жёлтых жилетов"

Из-за акций протеста власти страны впервые за 13 лет развернули бронемашины полиции.

Порядка 300 человек задержаны во французской столице в субботу, 8 декабря, до начала акции протеста "жёлтых жилетов". Об этом сообщает радиостанция France Info. Около 30 человек, как отмечается, помещены под стражу.

Между тем, как сообщает ТАСС, власти впервые за 13 лет развернули из-за протестов бронемашины полиции. В последний раз они устанавливались в 2005 году. Тогда манифестации из социально неблагополучных городов департамента Сен-Дени перебросились в Париж.

Сегодня, 8 декабря, в Париже будут использовать 14 жандармских бронемашин, выкрашенных в синий цвет.

Акции протеста начались в Париже 17 ноября из-за повышения цен на бензин. Они сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, поджогами машин, разрушениями магазинов и банков.

Во время протестов погибло четыре человека, сотни получили ранения. Сегодня "жёлтые жилеты" запланировали новые манифестации.