ФСБ: Украинские ВМС с августа угрожали России оружием

Пограничные катера украинских ВМС с августа текущего года угрожали России применением оружия в случае приближения к ним кораблей Погранслужбы ФСБ на расстояние менее 3,5 километра. Об этом на брифинге заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

— Украинские пограничные катера в радиоэфире заявляли о том, что, если к ним приблизятся российские корабли и катера на дистанцию меньше 20 кабельтовых (3,5 км), по ним будет открыт огонь на поражение, — цитирует Вольского РИА "Новости".

Напомним, 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.

По данным ФСБ России, трём кораблям ВМС Украины — "Бердянску", "Никополю" и "Яны Капу" — была поставлена задача скрытно пройти к Керченскому проливу.