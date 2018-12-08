Волгоградец нашёл около 50 мин времён Сталинградской битвы

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Волгоградец нашёл около 50 мин времён Сталинградской битвы

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Прибывшие сапёры приняли решение обезвредить снаряды на месте с помощью накладного заряда.

В Волгоградской области житель посёлка Западновка в Городищенском районе нашёл во время прогулки 48 миномётных боеприпасов Сталинградской битвы. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

<p>Фото: © пресс-служба Южного военного округа</p>

Речь идёт о боеприпасах миномёта 82-го калибра. Прибывшие сапёры приняли решение обезвредить снаряды на месте с помощью накладного заряда.

<p>Фото: © пресс-служба Южного военного округа</p>

Всего же с начала года военные обезвредили свыше 3 тонн различных снарядов, оставшихся со времён Сталинградской битвы.

Как ранее писал Лайф, в Днепропетровской области обнаружили авиабомбу времён Второй мировой войны.

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