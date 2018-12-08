ФСБ: Речи о блокаде украинских судов в Керченском проливе не идёт

Первый замглавы департамента береговой охраны Погранслужбы Федеральной службы безопасности РФ Алексей Вольский в ходе брифинга в Москве опроверг заявления о якобы блокаде Россией Керченского пролива для судов Украины.

— С 1 апреля до 1 декабря этого года через Керченский пролив прошли 18 тысяч 783 судна. Перед прохождением Керчь-Еникальского канала осмотрено 2052 судна, или всего 12% от общего числа, — сообщил Вольский.

Отмечается, что из них 1183 осуществляли грузоперевозки в российские порты в Азовском море и только 869 следовавших в украинские порты.

— Здесь очевидно, что судов, шедших в российские порты, осмотрено больше, и никакой речи о так называемой морской блокаде украинских портов не идёт, — приводит ТАСС слова Вольского.