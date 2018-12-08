Круши, ломай. Фанаты "Интера" устроили беспорядки на стадионе "Ювентуса"

Один из болельщиков также толкнул девушку-стюарда. Его личность удалость установить благодаря камерам видеонаблюдения.

Фанаты миланского клуба "Интер" устроили погром гостевого сектора во время матча 15-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса". Об этом сообщает издание La Gazzeta dello Sport.

Всё началось с того, что на арену не пустили нескольких поклонников "нерадзурри" из-за того, что личность, указанная на билетах, не совпадала с паспортом. В итоге фанаты сломали несколько кресел в секторе и повредили туалет.

Один из поклонников чёрно-синих толкнул девушку-стюарда. Полиция смогла опознать его благодаря камерам видеонаблюдения.

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу туринцев.