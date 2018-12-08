Путин и Рогозин обсудят контракт на пуски спутников OneWeb в начале 2019 года

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин после Нового года обсудит с президентом России Владимиром Путиным реализацию контракта на запуски спутников OneWeb на российских ракетах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя "Роскосмоса".

— Ориентировочно Дмитрий Рогозин должен представить все необходимые документы президенту в начале 2019 года, — приводит агентство слова представителя госкорпорации.

Напомним, как стало известно ранее, британская компания OneWeb планирует разворачивать группировку спутников для глобального Интернета при помощи российских ракет.