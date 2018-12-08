ФСБ: Задержанные украинские моряки были ранены осколками обшивки корпуса катера

Об этом, как отметил начальник Следственного управления ФСБ России Михаил Шишов, свидетельствует характер полученных ранений.

Украинские моряки, задержанные после инцидента в Чёрном море, были ранены осколками повреждённой обшивки корпуса катера. Об этом на брифинге заявил начальник следственного управления Федеральной службы безопасности России Михаил Шишов, сообщает РИА "Новости".

— Характер полученных ранений свидетельствует, что повреждения получены от осколков разрушившейся обшивки корпуса катера, — сказал он.

По словам Шишова, прямых пулевых ранений у украинских моряков нет.

Напомним, что 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись к Керченскому проливу из Чёрного моря.

На борту украинских судов находились 24 моряка, двое из них — сотрудники СБУ. Трое при задержании были ранены. В отношении них заведено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.