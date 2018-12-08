В Посольство РФ в Италии не поступало данных о пострадавших в давке россиянах

У Посольства РФ в Италии на данный момент нет информации о том, есть ли российские граждане среди пострадавших в результате давки на концерте в клубе в Анконе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в дипмиссии.

— На данный момент в Посольство России сведений о пострадавших россиянах в Анконе не поступало. Сотрудники российского загранучреждения находятся в контакте с местными властями, проводящими расследование этого происшествия, — приводит агентство слова собеседника в диппредставительстве.

В результате давки в клубе погибло шесть человек, ещё более 60 были госпитализированы. По словам очевидцев, люди в панике бежали к выходу но сотрудники заведения сказали им возвращаться обратно.