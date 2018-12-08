Применял пытки. Житель Донецка опознал задержанного в Чёрном море сотрудника СБУ

Данным фактом заинтересовались правоохранительные органы ДНР и попросили предоставить в их распоряжение соответствующие материалы.

Житель Донецка опознал в одном из задержанных в Керченском проливе граждан Украины сотрудника СБУ, который применял к нему пытки. Об этом на брифинге заявил начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов.

— В следственное управление ФСБ инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в Бердянске, — сказал Шишов.

По его словам, правоохранительные органы Донецка заинтересовались указанным фактом и обратились с просьбой предоставить в их распоряжение соответствующие материалы.

25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Чёрного моря к Керченскому проливу. Все три украинских судна, а также 22 моряка и два сотрудника Службы безопасности Украины были задержаны. В отношении них было заведено уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы.