Премии Правительства Москвы в области экологии вручат 11 декабря

За лучшие проекты в области охраны окружающей среды победители будут удостоены призов в размере 200 и 100 тысяч рублей за первое и второе места соответственно.

Вручение премий Правительства Москвы в области охраны окружающей среды и премий за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий состоится 11 декабря. Всего было подано 97 заявок на участие. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

— Наибольшее количество поданных заявок — это проекты в области экологического образования и просвещения. Значительное количество работ также посвящены теме благоустройства территорий. На третьем месте — проекты, связанные с зелёными технологиями, а также посвящённые теме раздельного сбора отходов, — заявил Бирюков, чьи слова приводит официальный портал мэра и Правительства Москвы.

Премия в области охраны окружающей среды была учреждена в 2008 году. Её лауреаты получат денежные призы в размере 200 и 100 тысяч рублей за первое и второе места соотвественно. За лучшие проекты в области комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города Москвы будут вручены три премии по 100 тысяч рублей и три по 70 тысяч.

Сообщается, что в число соискателей попали вузы, научные институты, СМИ и различные крупные предприятия.