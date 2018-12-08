СМИ сообщили об утечке секретных планов полиции Франции против "жёлтых жилетов"

Прокуратура Парижа инициировала расследование в связи с разглашением служебных сведений.

Часть секретного плана полиции Франции в отношении "жёлтых жилетов" попала в соцсети. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, прокуратура Парижа инициировала расследование в связи с разглашением служебных сведений.

Отмечается, что французское МВД после обнародования плана было вынуждено "внести изменения" в стратегию и тактику противодействия "жёлтым жилетам". Источник квалифицировал инцидент как "недопустимый".

Основные события во французской столице сейчас разворачиваются на Елисейских полях. В 09:00 (11:00 по московскому времени) около 300 манифестантов начали движение от Триумфальной арки вниз по Елисейским полям в сторону Елисейского дворца и площади Согласия. Там им дорогу преградили заслоны правоохранителей, которые оттеснили их щитами. В этой зоне закрыта также часть боковых улиц, которые ведут в сторону президентской резиденции.

По данным канала CNEWS, манифестанты настроены довольно спокойно, но всё же очевидно, что напряжённость быстро растёт. Полиция не смогла удержать манифестантов на удалении от кордона на площади Рон Пуэн. Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги и требуют пропустить их к площади Согласия.

Все манифестанты — крепкие мужчины в возрасте 30–40 лет. Полиция уже провела первые задержания нескольких агрессивно настроенных людей.