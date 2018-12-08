Более 160 человек эвакуировали из научного центра в Петербурге из-за задымления

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Более 160 человек эвакуировали из научного центра в Петербурге из-за задымления

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Спасатели эвакуировали 165 человек из Российского научного центра радиологии и хирургических технологий в Санкт-Петербурге из-за задымления. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

По данным спасателей, в аккумуляторной батарее резервного питания произошло короткое замыкание. Специалисты приняли решение эвакуировать пациентов и проверить оборудование.

Сейчас на месте работают следственные дознаватели, проводится оценка материального ущерба.

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