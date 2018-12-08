Более 160 человек эвакуировали из научного центра в Петербурге из-за задымления

Спасатели эвакуировали 165 человек из Российского научного центра радиологии и хирургических технологий в Санкт-Петербурге из-за задымления. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
По данным спасателей, в аккумуляторной батарее резервного питания произошло короткое замыкание. Специалисты приняли решение эвакуировать пациентов и проверить оборудование.
Сейчас на месте работают следственные дознаватели, проводится оценка материального ущерба.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени