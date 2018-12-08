Новый X8 станет самой дорогой моделью BMW

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Новый X8 станет самой дорогой моделью BMW

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Автомобиль будет оснащён более дорогой отделкой и оборудованием по сравнению с флагманским Х7.

Четырёхместная новинка от BMW — модель Х8 станет самой дорогой среди всех автомобилей марки. Об этом сообщает BMW Blog.

По данным источника, дебют марки состоится в 2020 году. Основным отличием от флагманской Х7 станет более дорогая отделка и оборудование. По цене новый кроссовер Х8 встанет в промежуток между флагманской моделью и Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого начинается от 280 тысяч евро.

Маловероятно, что кроссовер будет оснащён двигателем V12, так как баварцы взяли постепенный курс на избавление от данного силового агрегата.

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