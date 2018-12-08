Volkswagen отзывает в России 180 кроссоверов Touareg

Компания Volkswagen отзывает в России кроссоверы Touareg. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Кампания коснётся 178 машин, проданных в 2018 году. Такое решение приняли в связи с вероятностью выхода из строя замка ремней безопасности задних пассажиров, который не соответствует требованиям по прочности.
Официальные дилеры Volkswagen намерены бесплатно для владельцев автомобилей с дефектными деталями заменить замок ремня безопасности в сборе.
Ранее Volkswagen представил удлинённую версию нового кроссовера T-Cross.
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