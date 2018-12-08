Скворцова призвала "Единую Россию" помочь с доступом родственников в реанимацию

Так министр ответила на соответствующую просьбу главы фонда помощи хосписам "Вера".

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала просьбу представителей благотворительных организаций разрешить доступ родственников больных в реанимацию: глава ведомства призвала партию "Единая Россия" помочь в этом вопросе.

Ранее в своём выступлении учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер попросила "Единую Россию" помочь открыть двери реанимаций по всей стране для круглосуточного доступа родных и близких. Также она призвала главу Министерства труда и соцзащиты Максима Топилина открыть двери психоневрологических интернатов.

— Там (в реанимации), права Анна Константиновна, невозможно находиться круглосуточно, но вне процедур, я абсолютно согласна, должен быть рядом близкий человек. Мы над этим работаем, и действительно просьба ко всем отделениям "Единой России": просто помогите. Помогите своим контролем и информацией о том, что где-то не так. И, поверьте, вместе с вами мы сделаем так, как надо, — отметила Скворцова.

Она также прокомментировала данные о том, что менее 25% нуждающихся получают обезболивание в России. Скворцова отметила, что 4,5 млрд рублей было выделено на развитие паллиативной помощи. По словам министра, в законе прописано право на обезболивание.