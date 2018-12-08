Силуанов: Губернаторы будут персонально отвечать за реализацию нацпроектов

По мнению главы Минфина, в первую очередь от ограничительных мер за невыполнение соглашений, когда снижается объём финансовой поддержки региона, страдают граждане.

Губернаторы вместе с профильными министрами на уровне федерального центра со следующего года будут нести персональную ответственность за выполнение национальных проектов в регионе. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов на XVIII съезде партии "Единая Россия".

— Договорились, что будем вести мониторинг выполнения без задач, о которых мы договариваемся с субъектами. Если вы подписали это соглашение то, пожалуйста, несите тоже ответственность. Поэтому персональная ответственность будет со следующего года введена, — приводит слова Силуанова ТАСС.

По словам главы Минфина, в первую очередь от ограничительных мер за невыполнение соглашений, когда снижается объём финансовой поддержки региона, страдают граждане.

— На последнем заседании президиума [Госсовета] было предложено не наказывать граждан, а наказывать тех нерадивых чиновников, которые допустили невыполнение условий соглашений — без задач, которые были поставлены, под которыми они подписались, — добавил Силуанов.