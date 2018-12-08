Звезда НБА после матча подарил детям кроссовки с автографом

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Звезда НБА после матча подарил детям кроссовки с автографом

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Лидер баскетбольного клуба "Голдэн Стэйт" Стефан Карри после матча против "Милоуки" подарил детям кроссовки с автографом. Видео момента опубликовано в "Твиттере" NBA.

Юные болельщики обрадовались неожиданному подарку от своего кумира. Добавим, что "Варриорз" одержали в этом матче победу со счётом 105:95. Сам Карри набрал 20 очков.

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