Звезда НБА после матча подарил детям кроссовки с автографом

Лидер баскетбольного клуба "Голдэн Стэйт" Стефан Карри после матча против "Милоуки" подарил детям кроссовки с автографом. Видео момента опубликовано в "Твиттере" NBA.
Stephen Curry signs his #NBAKicks & gifts them to fans postgame! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/ZnhdI0xtpJ— NBA (@NBA) 8 декабря 2018 г.
Юные болельщики обрадовались неожиданному подарку от своего кумира. Добавим, что "Варриорз" одержали в этом матче победу со счётом 105:95. Сам Карри набрал 20 очков.
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