Путин подчеркнул необходимость улучшения контактов РФ и Израиля по военной линии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого подчеркнул необходимость совершенствования российско-израильского взаимодействия по военной линии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

— Биньямин Нетаньяху рассказал о деталях проводимой израильскими вооружёнными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан. С российской стороны отмечена важность обеспечения стабильности в этом районе в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российской стороной также была подчёркнута актуальность предстоящего контакта между экспертами оборонных ведомств стран в рамках совместной рабочей группы.

— Условлено проработать вопрос о проведении очередной личной встречи лидеров двух стран, — добавили в пресс-службе.