Канада выделит 2,5 млн долларов Украине на борьбу с "российской дезинформацией"

Указанная сумма входит в средства матпомощи Незалежной, общий объём которой оценивается в 50 млн долларов ежегодно.

Канада выделит 2,5 млн долларов Украине для противодействия "российской дезинформации", в том числе выборов в марте и октябре 2019 года. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Канады.

— Российская гибридная война на Украине включает дезинформационную деятельность, призванную повлиять на результаты парламентских и президентских выборов в марте и октябре 2019 года, — говорится в сообщении.

Как отмечается, указанная сумма входит в средства материальной помощи Украине, общий объём которой оценивается в 50 млн долларов ежегодно.

Как ранее рассказывал Лайф, Канада стала чаще отказывать украинцам в визе.