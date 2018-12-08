СМИ: Британские спецслужбы планируют усилить давление на бизнесменов из России

Речь идёт о Романе Абрамовиче, Игоре Сечине, Алишере Усманове, Олеге Дерипаске, а также Аркадии и Борисе Ротенбергах.

Британские спецслужбы хотят усилить давление на шестерых бизнесменов из России, которых они считают близкими к руководству страны. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в разведке Соединённого Королевства.

Лондон, по данным источника британского издания, стремится к тому, чтобы сузить российским бизнесменам "пространство для манёвра" и ведения бизнеса.

Также отмечается, что Великобритания хочет ограничить имеющиеся у них возможности свободно передвигаться по Европе.

По сообщению The Daily Telegraph, речь идёт о таких российских бизнесменах, как Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

Согласно утверждению издания, противодействие данным предпринимателям станет частью ответных мер Великобритании на инцидент в Солсбери, ответственность за который Лондон возлагает на Москву.