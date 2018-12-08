Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже

По последним данным, задержаны около 500 участников акций протеста, более 200 арестованы.

Полиция в Париже применила слезоточивый газ против протестующих на Елисейских полях. Инцидент произошёл в эпицентре манифестаций, где сейчас находится более тысячи человек.

По словам очевидцев, полиции пришлось применить газ из-за агрессивного поведения участников акции. Они перекрыли два переулка, которые ведут к району Елисейского дворца, и снесли решётчатый забор.

Акции протеста начались в Париже 17 ноября из-за повышения цен на бензин. Они сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, поджогами машин, разрушениями магазинов и банков.