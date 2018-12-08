Кусь-тайм. На Урале спасли рысь, сбитую на трассе — видео

Зоозащитники спасли рысь, которая была сбита на трассе Екатеринбург — Челябинск. Об этом сообщает Mash.
Животное попало на видео. На кадрах видно, что у кошки перебинтована лапка. Рысь содержится в вольере, где о ней заботятся и кормят. Но передвигаться полноценно она пока не в состоянии.
Отмечается, что животное подобрал проезжавший мимо водитель. Он доставил рысь в зоологический фонд "Спаси меня".
Животное идёт на поправку и скоро вернётся в дикую природу.
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