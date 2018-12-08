Лукаку намерен покинуть "Манчестер Юнайтед"

Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку намерен покинуть команду из-за конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, форвард недоволен количеством игрового времени, которое он получает. Если ситуация не изменится, то Лукаку рассмотрит варианты смены команды.

Ранее аналогичные заявления сделали Поль Погба и Алексис Санчес. Добавим, что сегодня "Красные дьяволы" встретятся с "Фулхэмом" в матче шестнадцатого тура Английской Премьер-лиги.