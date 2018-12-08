Спросили за шмот. В школе под Ростовом жестоко избили новичка

Сначала хулиганы потребовали от подростка снять куртку, но он не стал этого делать.

Девятиклассники одной из школ Новошахтинска Ростовской области жестоко избили школьника после "предъявы за шмот". А один из друзей злоумышленников снимал происходящее на видео. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Два девятиклассника вызвали на стрелку подростка-новичка из параллели и жестоко избили из-за "неправильной", по их мнению, одежды. Сначала школьники потребовали от ученика снять куртку, но он не стал этого делать: с его слов, он понял, что его могут избить, и таким образом решил смягчить удары. После чего подростки напали на него.

Издевательства закончились только по просьбе девочки, которая шла мимо.

Избитый очнулся на лавочке с сотрясением головного мозга. После этого он неделю провёл в больнице. Врачи отмечают, что его жизни сейчас ничего не угрожает.

Известно, что один из хулиганов занимается боксом, а другой ранее был уличён в краже. В региональном ГУ МВД проводят проверку по факту произошедшего.