Принц Уильям и Кейт Миддлтон пропустили встречу с принцем Гарри

Меган Маркл и её супруг остались на мероприятии до конца и даже посетили рождественскую вечеринку для персонала.

В Великобритании принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон не пришли на собрание Королевского фонда, где находились принц Гарри с женой Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, Миддлтон и её супруг отменили свой визит, причина отмены не уточняется.

Издание передаёт, что принц Гарри и Меган Маркл, в свою очередь, остались на мероприятии и даже посетили рождественскую вечеринку для персонала.

СМИ сообщали о том, что Гарри обвинил Уильяма в разрушении отношений с Маркл. Уильям не раз заявлял брату о том, что разочарован в его выборе.

Ранее Лайф рассказывал о том, что принц Гарри решил съехать от брата в Виндзор.