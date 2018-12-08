Кудрин предложил учитывать ощущение счастья у граждан при расчёте ВВП

По его мнению, индикаторами развития страны становятся показатели, связанные с развитием человека.

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что при расчёте ВВП необходимо учитывать индикаторы, которые формируют ощущение счастья у населения.

— Что становится индикаторами развития страны? Это вовлечённость гражданина или всё, что связано с развитием конкретного человека, — конечно, бедность, продолжительность жизни, преодоление неравенства, свобода выбора… Я как экономист как раз сегодня за то, чтобы мы дополнили валовые показатели другими, — отметил Кудрин во время выступления на Общероссийском гражданском форуме.

Он также добавил, что необходимо учитывать показатели, влияющие на уровень счастья. По его словам, в мире к таковым относятся уровень развития свободы, уровень благосостояния или показатели, связанные с неравенством в разных сферах.

Ранее Лайф рассказывал, что, по данным опроса ВЦИОМ, более 80% россиян считают себя счастливыми.