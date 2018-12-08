"Переносов не будет". Александр Серов отменил концерт из-за болезни

Российский певец Александр Серов отменил выступление в подмосковном городе Подольске, который должен был пройти 8 декабря в центре "Юность". На эту дату мероприятие ранее было перенесено с 10 ноября. Тогда артист не выступил из-за проблем со здоровьем. В этот раз по той же причине концерт отменён, сообщает "Подмосковье сегодня".

— Александр Серов должен был выступить с презентацией альбома "Рыцарские песни о легендарной любви". Однако в связи с его болезнью концерт 8 декабря отменён. Переносов не будет, — сказали изданию сотрудники концертной площадки.

Ранее появилась информация, что Серов сломал ногу. Об этом в одном из телешоу говорила бывшая любовница певца, экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк.