Помощник российского лидера Владислав Сурков примет участие во встрече помощников лидеров в нормандском формате. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, кто будет представлять РФ на этой встрече.

— От нас (РФ. — Прим. ред.) должен быть Сурков, — сказал представитель Кремля.

В СМИ ранее появились сообщения о том, что встреча на уровне помощников может состояться на следующей неделе, но в то же время ни одна из сторон-участниц официально об этом не сообщала.

Переговоры в нормандском формате по Украине проходят с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии руководители России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование ситуации в Незалежной.

С того момент прошёл целый ряд телефонных переговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов глав министерств иностранных дел, представителей сторон.