Подставил шефа. Советника Порошенко раскритиковали за русский язык на ток-шоу

Помощника главы государства, кроме того, обвинили в "неуважении к украинской нации".

Советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова раскритиковали за использование русского языка в прямом эфире программы "Народ против" на канале Zik.

— Попросите вашего шефа, чтобы он на эфиры, раз уж поднимает вопросы языка, выставлял спикера, который говорит по-украински, — заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Депутат также напомнил помощнику президента предвыборный слоган действующего главы государства — "Армия. Язык. Вера" — и заявил, что Бирюков "подставляет своего шефа".

Ранее Лайф рассказывал, что в Житомирской и Львовской областях запретили использовать русский язык в культуре.