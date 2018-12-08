Слабость человеческая. Скворцова выступила против возврата курилок в аэропорты

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила против возвращения курилок в аэропорты.

— Люди очень легко переносят отсутствие курения в течение какого-то времени. Когда их (курилок — Прим. Лайфа) нет, скажем, в Нью-Йорк вы летите, вы же не курите. Это просто слабость человеческая,- сказала Скворцова в беседе с Лайфом.

Напомним, в 2013 году в России вступил в силу запрет на курение в общественных местах, в том числе в аэропортах, больницах, ресторанах, на стадионах и детских площадках.