Во время акций протеста в Париже пострадала журналистка РИА "Новости"

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Во время акций протеста в Париже пострадала журналистка РИА "Новости"

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Фото: © РИА "Новости" / Ирина Калашникова

Журналистка РИА "Новости" Виктория Иванова пострадала от слезоточивого газа во время акции протеста в Париже. Об этом говорится на сайте агентства.

— Я работала в непосредственной близости от кордона, когда в ответ на хулиганства полиция распылила газ, — сказала она.

Иванова добавила, что имеет средства защиты. В частности, это маска, шлем и капли в глаза.

— Чувствую себя нормально, как может чувствовать себя человек после газа, — резюмировала журналистка.

Во французской столице сегодня, 8 декабря, проходит акция протеста "жёлтых жилетов". Они выступают против повышения цен на бензин. Согласно последним данным, задержано уже почти 550 человек, 272 из них отправлены под стражу.

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