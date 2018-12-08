Во время акций протеста в Париже пострадала журналистка РИА "Новости"

Журналистка РИА "Новости" Виктория Иванова пострадала от слезоточивого газа во время акции протеста в Париже. Об этом говорится на сайте агентства.

— Я работала в непосредственной близости от кордона, когда в ответ на хулиганства полиция распылила газ, — сказала она.

Иванова добавила, что имеет средства защиты. В частности, это маска, шлем и капли в глаза.

— Чувствую себя нормально, как может чувствовать себя человек после газа, — резюмировала журналистка.

Во французской столице сегодня, 8 декабря, проходит акция протеста "жёлтых жилетов". Они выступают против повышения цен на бензин. Согласно последним данным, задержано уже почти 550 человек, 272 из них отправлены под стражу.