В Испании разыскивают владельца предполагаемой скрипки Страдивари

Читайте также

В Испании разыскивают владельца предполагаемой скрипки Страдивари

3
Музыкальный инструмент в настоящее время хранится в отделении гражданской гвардии в Кордобе.

Гражданская гвардия Испании ищет владельца предполагаемой скрипки Антонио Страдивари стоимостью 3 млн евро. Об этом сообщает газета Pais.

Отмечается, что правоохранители изъяли инструмент в 2007 году в ходе спецоперации. Скрипка могла быть изготовлена в XVIII веке.

Издание сообщает, что 11 лет назад полиции стало известно о том, что выходцы из Румынии планировали сбыть антикварное изделие в Андалусии. Позже эксперты предположили, что это могла быть подделка XVIII или XIX века. Другие специалисты оценили инструмент в 3 млн евро.

Подлинность инструмента может установить учреждение Национального достояния, в обязанностях которого — направить скрипку техникам в Германию.Для этого требуется постановление судьи, ведущего данное дело.

В настоящее время предполагаемый музыкальный инструмент Страдивари находится в отделении гражданской гвардии в Кордобе. Суду предстоит принять решение: уничтожить скрипку, если это подделка, или вернуть её тем, кто пытался её продать.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×