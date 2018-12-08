В Испании разыскивают владельца предполагаемой скрипки Страдивари

Музыкальный инструмент в настоящее время хранится в отделении гражданской гвардии в Кордобе.

Гражданская гвардия Испании ищет владельца предполагаемой скрипки Антонио Страдивари стоимостью 3 млн евро. Об этом сообщает газета Pais.

La policía dio el alto al coche y sus ocupantes abrieron regañadientes la puerta trasera. Apareció la funda y leyeron: “Antonius Stradivarius Cremona Fecit Anno 1731”. Era 2007. Y el violín sigue en dependencias de la Guardia Civil. Vale más de 3 millones https://t.co/IoSFKwlD29 — EL PAÍS (@el_pais) December 8, 2018

Отмечается, что правоохранители изъяли инструмент в 2007 году в ходе спецоперации. Скрипка могла быть изготовлена в XVIII веке.

Издание сообщает, что 11 лет назад полиции стало известно о том, что выходцы из Румынии планировали сбыть антикварное изделие в Андалусии. Позже эксперты предположили, что это могла быть подделка XVIII или XIX века. Другие специалисты оценили инструмент в 3 млн евро.

Подлинность инструмента может установить учреждение Национального достояния, в обязанностях которого — направить скрипку техникам в Германию.Для этого требуется постановление судьи, ведущего данное дело.

В настоящее время предполагаемый музыкальный инструмент Страдивари находится в отделении гражданской гвардии в Кордобе. Суду предстоит принять решение: уничтожить скрипку, если это подделка, или вернуть её тем, кто пытался её продать.